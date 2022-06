Calciomercato Cagliari: l’Inter spinge per Bellanova ed è pronta a offrire soldi più due contropartite

Il trasferimento di Raoul Bellanova dal Cagliari all’Inter sembra sempre più vicino, negli ambienti nerazzurri filtra un cauto ottimismo e da Viale della Liberazione rilanciano con un’offerta ai rossoblù che potrebbe essere quella decisiva.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Cagliari ha chiesto 10 milioni di euro per far partire Bellanova, l’Inter da canto suo per abbassare la richiesta economica ha proposto l’inserimento di due contropartite tecniche: Cesare Casadei e Franco Carboni (già nel giro della Nazionale maggiore argentina).

