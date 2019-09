Alla Sardegna Arena va in scena la seconda giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla Sardegna Arena, alle ore 20:45, va in scena la sfida tra Cagliari e Inter. Seconda giornata della Serie A 2019/2020 per i sardi, dopo la sconfitta interna con il Brescia, e per i nerazzurri, reduci dalla convincente vittoria ai danni del Lecce.

Sintesi Cagliari Inter 1-1

29′ Gol Lautaro – Incornata vincente di Lautaro a centro area, il Var convalida

48′ Gol Joao Pedro – Traversone di Nandez e incornata vincente di Joao Pedro

Migliore in campo:

In aggiornamento

Cagliari Inter 1-1: risultato e tabellino

Marcatore: 29′ Lautaro, 48′ Joao Pedro.

Cagliari (3-5-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Cerri. A disp. Aresti, Rafael, Lykogiannis, Mattiello, Pinna, Romagna, Birsa, Castro, Cigarini, Oliva, Ragatzu, Simeone. All. Maran.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. A disp. Padelli, Berni, Bastoni, Dimarco, Godin, Lazaro, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Politano, Esposito, Sanchez. All. Conte.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Brozovic e Asamoah.