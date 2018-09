Cagliari: Joao Pedro rientra dalla squalifica per doping

Domani termina la squalifica del centrocampista offensivo del Cagliari Joao Pedro che potrà tornare a disposizione di Maran già contro il Milan

Dopo oltre quattro mesi, sta per finire l’incubo del trequartista del Cagliari, Joao Pedro, squalificato per doping dopo essere stato trovato positivo all’idroclorotiazide. Il giocatore, difatti, ha disputato la sua ultima gara ufficiale il 13 maggio contro la Fiorentina, quando i sardi grazie alla rete di Pavoletti hanno festeggiato la matematica salvezza nella massima serie.

La sospensione del brasiliano, inflitta Tribunale Nazionale Antidoping, terminerà domani e, dunque, potrà essere a disposizione del tecnico rossoblu, Rolando Maran, già per la partita di domenica in casa contro il Milan. Ancora però non si conoscono le intenzioni del tecnico in vista del match contro i rossoneri su Joao Pedro, il quale si allena con i compagni da oltre un mese. Bisognerà, difatti, capire se il giocatore, classe 1992, dopo la lunga assenza, scenderà in campo da titolare o partirà dalla panchina.

