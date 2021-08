Cagliari, Joao Pedro stuzzicato dall’Atlanta: ma i rossoblù non fanno sconti

L’offerta economica dell’Atlanta United avrebbe stuzzicato non poco Joao Pedro, ma il Cagliari non fa sconti

L’Atlanta, riferisce La Nuova Sardegna, continua a tentare Joao Pedro con un’offerta che farebbe gola a chiunque. Il capitano del Cagliari, secondo il quotidiano, non sarebbe rimasto indifferente di fronte al contratto pluriennale e all’ingaggio proposto.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24

Il club rossoblù, ovviamente, non ha nessuna intenzione di vedere andar via il suo punto di riferimento e quindi non farà sconti a nessuno. Anzi. In questi giorni la dirigenza rifletterà su come migliorare il contratto di Joao Pedro da tutti i punti di vista, in modo che il numero 10 possa davvero giurare eterno amore alla Sardegna.