Cagliari, Joao Pedro: «Voglio portare questa squadra sempre più in alto»

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Videolina Sport dei suoi obiettivi da raggiungere con la maglia rossoblù.

JOAO E CAGLIARI – «Sarò ripetitivo ma non posso non dire quanto mi trovo bene, quanto Cagliari è stata speciale per me. Nei momenti più difficili mi siete stati sempre vicino, posso solo ringraziare e dare tutto il meglio di me stesso dentro il campo. Ho sbagliato in tante occasioni ma ho sempre fatto tutto per la squadra. Durante questo mercato sono state dette tante cose non vere ma come ho detto a inizio stagione io sono un giocatore del Cagliari. Questo è il mio settimo anno in rossoblù, ci sono stati momenti bellissimi, altri molto meno ma io sono contentissimo, tra tre partite arriverò a 200 presenze. Diventare capitano di una squadra così importante è un onore, a volte non ci credo ma il pensiero mi carica a ogni partita. Continuerò a fare il mio lavoro: l’anno scorso ho assaggiato una parte del bello del calcio e voglio continuare a fare la differenza, a portare il Cagliari sempre più in alto».

INCUBO MERCATO – «Il mercato diceva altro ma la mia testa è sempre stata qui. Due anni fa qui non mi volevano, dicevano che la mia stagione era stata deludente. Dentro di me ho sempre saputo che sarei rimasto qui, che avrei fatto del mio meglio. E ora eccomi, ci sono sempre».