Cagliari, l’Atalanta mette gli occhi in casa rossoblù: Nandez ma non solo nel mirino

Calciomercato Cagliari: l’Atalanta avrebbe messo gli occhi in casa rossoblù. Alla Dea piace Nandez ma non solo

Dopo la retrocessione in Serie B, i gioielli del Cagliari sono finiti nel mirino di diverse squadre di Serie A. Tra queste ci sarebbe l’Atalanta, intenzionata a fare la spesa in casa rossoblù.

Oltre Nahitan Nandez, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno per avere in prestito il giovane Gabriele Zappa. L’esterno destro potrebbe valutare l’opzione ma – come ricorda il Corriere dello Sport – è difficile che il club sardo affronti un’altra cessione perché significherebbe andare alla ricerca di un altro laterale.

