Maran: «Il Cagliari ha ritrovato la quadratura. Joao Pedro? Merito mio e suo se…»

L’ex allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato della situazione in casa rossoblù e dei suoi legami con l’ambiente

L’ex tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radiolina della situazione in casa rossoblù e dei suoi legami rimasti con l’ambiente. Ecco le sue parole:

CAGLIARI – «Il Cagliari che ha ritrovato la quadratura per arrivare a fare risultato contro qualunque squadra. Giocare contro i rossoblù ora è complicato per tutti e questo ha portato la squadra ad avere una classifica per la quale è giudice di se stessa. Mentalmente è più semplice giocare così».

GIOCATORI – «Il fatto di portare Joao Pedro in attacco con compiti da realizzatore è stato perché vedevo in lui certe caratteristiche. Ho pensato che con Pavoletti e Nainggolan potesse completare l’attacco. Il piacere è grande da parte mia, ma il merito va a lui che è riuscito a crescere sotto certi aspetti. Vederlo in nazionale è stata una gioia ma sono contento anche per il Cagliari dopo Barella, Cragno e Pavoletti. Bisogna dare anche merito al presidente e alla società».

