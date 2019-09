Cagliari, Maran: «Grande rispetto per il Parma. Gli infortuni non aiutano»

Il Cagliari ha bisogno al più presto di un cambio di rotta: Maran suona la carica in conferenza stampa alla vigilia del match col Parma

Lo sfortunato Cagliari di Maran ospite al Tardini per fronteggiare il Parma. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico del club sardo.

«Dobbiamo avere grande rispetto del Parma, ma il solo timore che dobbiamo avere è di non riuscire noi a interpretare la partita con la giusta intensità. In una squadra che sta cercando la sua identità gli infortuni non aiutano».

