Cagliari, Maran: «Nainggolan salta il Napoli per un fallo inesistente»

Radja Nainggolan non prenderà parte a Cagliari Napoli dopo il giallo rimediato contro il Genoa: Maran non ci sta

Oltre al danno, la beffa. Rolando Maran e il Cagliari non potranno contare su Nainggolan, ammonito da diffidato contro il Genoa, in vista della sfida contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico a Rai Sport.

«Nainggolan è stato ammonito per un fallo che non c’era. C-i è stato tolto il nostro giocatore più importante domenica prossima e fa male averlo perso per colpa di un fallo che non c’era».