Cagliari, Maran sul match con l’Inter: «Partita insidiosa, faremo bene»

Cagliari, Maran sul match con l’Inter: «Partita insidiosa, dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi»

Ecco le parole che il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha rilasciato ai canali ufficiali del club. Dichiarazioni del tutto dedicate al secondo match tra i rossoblù e l’Inter della seconda giornata:

«In Serie A non ci sono partite facili, però le prime gare sono spesso le più insidiose, non è possibile conoscere in anticipo il grado di preparazione raggiunto dalle squadre avversarie. Partendo comunque dal presupposto che prima o poi bisogna incontrarle tutte, il calendario ha un valore relativo: dovremo pensare innanzitutto a noi stessi».