Cagliari, Mazzarri può sorridere: gli uruguaiani rientrano oggi in Italia

Il Cagliari e Mazzarri possono sorridere: gli uruguaiani Godin, Nandez, Pereiro e Caceres rientreranno oggi in Italia

Sospiro di sollievo in casa Cagliari, sopratutto in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria in programma domenica 17 ottobre (ore 12:30) alla Unipol Domus.

Come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport la banda uruguaiana composta da Caceres, Nandez, Pereiro e Godin rientrerò sull’isola già nella giornata odierna grazie all’aiuto della Lega. Inoltre, da ieri, Ceppitelli si è nuovamente riunito al resto del gruppo, riaccendendo ogni speranza della compagine sarda.

