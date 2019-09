Cagliari, Nainggolan torna in gruppo: il belga è a disposizione

Cagliari, Nainggolan torna in gruppo: il belga è di nuovo a disposizione per mister Maran, in vista della sfida al Verona

Buone notizie per Rolando Maran e per il Cagliari. Radja Nainggolan è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione per la sfida di campionato contro l’Hellas Verona.

Il centrocampista belga aveva saltato le ultime partite con Genoa e Napoli, partite nelle quali il Cagliari non ha accusato la sua assenza mettendo in cascina 6 punti. Ma la leadership del Ninja è sempre importante.