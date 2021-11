Cagliari, Nandez deve guadagnarsi la cessione: essere decisivo per andare via a gennaio

Il Cagliari chiede uno sforzo a Nandez: essere decisivo nelle prossime sette partite per poi lasciarlo partire a gennaio

Nonostante i sogni di gloria presso club più importanti siano stati infranti dall’andamento del mercato estivo, Nahitan Nandez, dall’inizio del campionato, non ha mai mostrato alcun risentimento, nessun sentimento di vendetta, anzi. Si è caricato la squadra sulle spalle, facendo di tutto per arrivare a un risultato positivo che potesse sbloccare la crisi rossoblù.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport El Leon dovrà essere determinante nelle prossime sette gare ai fini della salvezza. Se questo dovesse avvenire, ecco che il patron Giulini e il diesse Capozucca darebbero il via libera per una sua cessione durante il mercato di gennaio. L’esigenza del club sardo, in quel momento, sarebbe monetizzare il più possibile in modo da dare nuovi rinforzi a mister Mazzarri.

