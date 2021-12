Cagliari, per Nandez mandato d’arresto in Uruguay

Nandez nei guai, ci sarebbe un mandato d’arresto per lui in Uruguay: il centrocampista si trova ora a Cagliari in quarantena

Oltre al tampone positivo che l’ha posto in quarantena a Cagliari, su Naitan Nandez penderebbe un mandato d’arresto in Uruguay. Un fine 2021 tutt’altro che positivo per il centrocampista.

Secondo quanto riportato da Telemundo sul calciatore del Cagliari penderebbe un mandato di arresto, dopo una denuncia per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della ex compagna Sarah Garcia. La polizia uruguaiana non avrebbe trovato in casa il calciatore.

