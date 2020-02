Cagliari Napoli, Mertens bestia nera dei sardi: il dato

Dries Mertens è un’autentica bestia nera del Cagliari: il centravanti belga ha preso parte a 11 gol negli ultimi 7 match

Dopo la preziosa vittoria in Coppa Italia contro l’Inter, il Napoli si rituffa in campionato. Gli uomini di Gattuso vogliono cancellare la brutta sconfitta contro il Lecce di una settimana fa e per farlo punteranno tutto su Dries Mertens.

Visto che Milik non è al 100% toccherà al belga bucare la difesa sarda. Klavan e compagni dovranno fronteggiare una sua bestia nera: l’attaccante del Napoli ha infatti preso parte a 11 reti nelle sue sette presenze da titolare in Serie A contro il Cagliari (nove reti e due assist).