Il Cagliari contro il razzismo: «Chi tradisce i nostri valori non può stare nel nostro stadio»

L’iniziativa dei sardi contro il razzismo negli stadi

Bella iniziativa del Cagliari in vista del match di questa sera alla Sardegna Arena contro il Genoa. In queste prime giornate di campionato purtroppo si sono verificati all’interno degli stadi brutti episodi di razzismo che nulla centrano con lo sport e con il calcio. Per questo motivo i sardi hanno deciso di promuovere questa iniziativa volta alla sensibilizzazione sul tema.

In serata verranno infatti distribuiti volantini stampati in bianco su fondo blu in cui viene riportata la bellissima poesia di Grazia Deledda “Noi siamo Sardi”. Nella poesia si parla appunto di radici, di inclusione, di ponti e non di muri per difendere e mandare un segnale sostenendo la cultura dell’integrazione. «Chi tradisce i nostri valori non può stare nel nostro stadio».