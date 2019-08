Cagliari, non solo Defrel: due le alternative di lusso al francese

Cagliari e Roma a lavoro per Defrel ma non c’è l’accordo. I sardi pensano anche a Ounas del Napoli e Simeone della Fiorentina

Il Cagliari non ha l’intesa con la Roma per Gregoire Defrel. Al momento non c’è accordo sulle modalità di pagamento e i sardi si guardano attorno. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono due le alternative principali al francese giallorosso.

Il Cagliari mantiene vivi i contatti con il Napoli per Adam Ounas e non ha abbandonato la pista Giovanni Simeone, attaccante in uscita dalla Fiorentina.