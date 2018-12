Il Cagliari pareggia al 95°, Di Francesco ride! – VIDEO

Incredibile quanto accaduto a Cagliari: i rossoblù pareggiano al 95° dopo le espulsioni di Srna e Ceppitelli. Di Francesco ride nervosamente in panchina

La Roma era sicura della vittoria. In controllo per tutto il match, i giallorossi erano sul 2-1 fino al 93°. Negli ultimi istanti è successo di tutto: prima Mazzoleni espelle Srna e Ceppitelli per proteste reiterate, poi una disattenzione difensiva causa l’insperato pareggio sardo ad opera di Sau. Di Francesco è sotto choc in panchina tanto da ridere nervosamente al momento della rete dell’attaccante rossoblù. Ora il tecnico giallorosso rischia l’esonero?

Figuraccia della #Roma. Pareggio del #Cagliari in nove uomini. Giallorossi ridicolizzati. #DiFrancesco scoppia a ridere (risata isterica?!?). Buio pesto per la Roma. #CagliariRoma FT 2-2 pic.twitter.com/zLvFmAIjQX — Alessia Novelli (@AlessiaNovelli2) December 8, 2018

