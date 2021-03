Cagliari, Pavoletti o Simeone? Il grande dubbio di Semplici

In vista della partita contro lo Spezia, Semplici dovrà scegliere uno tra Pavoletti e Simeone in attacco

Lo scontro salvezza tra Spezia e Cagliari è alle porte. I rossoblù sono partiti per la Liguria già da ieri per la sfida di campionato che si terrà questa sera alle ore 18 tra le mura dello stadio Picco. Il tecnico Leonardo Semplici, come ricorda il Corriere dello Sport, dovrà scogliere un dubbio dal punto di vista del reparto offensivo.

Pavoletti e Simeone si contenderanno la maglia da titolare fino a poche ore prima dell’inizio della partita. Entrambi i calciatori stanno bene a livello fisico e hanno pari possibilità per candidarsi come protagonisti. Il Cholito è tornato al gol dopo 4 mesi e una sua ulteriore rete gli permetterebbe di raggiungere il suo miglior risultato fuori casa. Dall’altro lato Pavoloso, reduce dalla giornata di squalifica, contro le neopromosse si scatena ed è ormai una certezza per la squadra.