Cagliari, Pavoletti ricorda Riva: «Ecco cosa ci accumuna»

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gigi Riva. Ecco le sue parole riportate da CagliariNews24.

PAROLE – «Immagino cosa sia stato per tutti i sardi e per i famigliari, quindi ci tenevo a fare le mie condoglianze perché oggi abbiamo perso l’attaccante italiano più forte di tutti i tempi. Una cosa che ci accomuna, anche se non ci siamo mai conosciuti di persona, è l’amore per questa terra, pur venendo da fuori. Son sicuro che ci sarebbe bastato uno sguardo per trovare un feeling giusto. Il suo ricordo sarà indelebile in tutti i nostri cuori. In questi 7 anni ho avuto modo di ascoltare le sue parole, sia sulla squadra, sia sul personale, ci tenevo ad essere il primo a portare i fiori per la squadra, ma soprattutto per i suoi amati colori rossi e blu che lo accompagneranno anche lassù».