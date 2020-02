Cagliari, Luca Pellegrini non si arrende dopo il pareggio con il Parma arrivato all’ultimo minuto: le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato) – Luca Pellegrini suona la carica in zona mista. Ecco le parole del terzino del Cagliari dopo il pareggio con il Parma.

«La vittoria ci manca, è una cosa che abbiamo cercato anche oggi. Le squadre che abbiamo affrontato tra fine 2019 e inizio 202 erano tutte squadre importanti. Scendiamo tutti per dare il 100% e sputare sangue. Europa? Ci crediamo ancora, siamo lì. Il campionato è lungo, ci sono altre squadre con noi. Non potevamo pensare che sarebbe stato semplice, mancano 16 partite per poter fare qualcosa di importante».