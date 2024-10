Cagliari, Piras: «Ecco cosa succede quando sfidi la JUVENTUS»

Gigi Piras, ex attaccante del Cagliari, ha parlato della sfida che attende il Cagliari ovvero quella contro la Juventus

L’ex calciatore del Cagliari Gigi Piras è intervenuto a L’Unione Sarda per affrontare diverse tematiche riguardanti i rossoblu tra cui l’imminente sfida con la Juventus.

DOMENICA – «Quando vai a giocare in casa della Juventus sei comunque più sereno, perché sai contro chi giochi. Certo, ci sarà una concentrazione maggiore: ricordo che molte volte quando giocavamo contro una piccola c’erano disattenzioni che contro Inter, Juventus o Milan non succedevano. La squadra sa che non può fare errori, poi la partita è tutta da giocare: lunedì a Parma il Cagliari ha fatto un’ottima prova, finalmente ho visto dei passaggi in verticale come sul terzo gol».

VITTORIA PARMA – «Come tipo di gioco il Parma è come la Juventus, perché ha i due esterni larghi che cercano di saltare l’uomo e andare dentro. Nicola ha fatto una scelta: mettere Obert per mettere l’esterno destro, con Zappa che mancava quello opposto e i due centrali sulla punta avversaria. Secondo me l’ha impostata bene, coi due centrocampisti che prendevano palla. Poi mi è piaciuto il primo tempo di Viola, che dal punto di vista di stare in campo non c’è nessuno come lui: tagliava sempre dietro le spalle di Piccoli e ha messo molto in difficoltà il Parma».