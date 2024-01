Cagliari, Ranieri: «Il Frosinone è forte, la scelta su Lapadula…»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, in vista della partita contro il Frosinone. Tutti i dettagli

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista di Cagliari-Frosinone, in programma domenica.

PARTITA – «Sarebbe importante non prendere gol ed essere concentrati. Domenica sarebbe importantissimo, il Frosinone è una signora squadra, ha fatto un signor campionato. Hanno corsa, tecnica, geometrie. Sarà una partita molto difficile, dovremo stare molto molto attenti. L’andata è acqua passata».

INFORTUNATI – «Lapadula si è allenato con noi anche se un po’ in disparte. gli ultimi due allenamenti li ha fatti in gruppo. È convocabile, Mancosu invece è fuori».

