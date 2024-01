Cagliari, Ranieri: «Complimenti al Frosinone, non ci abbattiamo»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, dopo la partita contro il Frosinone. Tutti i dettagli

Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport nel post partita di Frosinone–Cagliari, terminata 2-1.

PARTITA – «Il gol di Mazzitelli? Il Frosinone ha meritato. Hanno spinto molto e non avevo i giocatori per attaccare gli spazi dietro la loro difesa, per cui non avendo Luvumbo o Oristano non potevamo fare quello che volevamo fare. Ci siamo abbassati troppo, non siamo stati in grado di rallentare le loro azioni. Peccato. È stato un tempo per uno. Erano stati pericolosi su due contrattacchi veloci e sono molto bravi a farli. Nel secondo tempo hanno cambiato e hanno messo come centrocampista offensivo di fronte alla difesa. Hanno vinto con merito e complimenti a loro. Turati? Due miracoli sui nostri colpi di testa. Complimenti a loro».

SALVEZZA – «Quando vincevamo contro il Frosinone, nel primo tempo non sembrava fatta. Il nostro stato d’animo non è di quelli felici. Vieni a giocarti una partita importante, è importante restare ancorati con tutte le altre. Siamo a zero punti presi e sappiamo che dovremmo lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Questo è nel nostro cervello. Dobbiamo lottare. Non ci avrebbe montato una vittoria e non ci abbatte una sconfitta. Non capisco questo atteggiamento in trasferta. In casa nostra questo non sarebbe successo. La realtà è questa. Evidentemente si sentono supportati ancora di più. I nostri tifosi comunque sono stati magnifici anche oggi. Magari in casa si sentono più protetto, non saprei. Prima o poi riusciremo a prendere una vittoria in trasferta».

