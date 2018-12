Il calcio di punizione di Kolarov porta la Roma sul 2-0 contro il Cagliari, ma c’è un giallo: la deviazione di Cerri è autogol? – VIDEO

Al 41esimo del primo tempo di Cagliari-Roma, il tiro da punizione di Aleksandar Kolarov si insacca nella rete di Cragno. Il gol del giallorosso segna il 2-0 contro il Cagliari. Ma c’è qualche dubbio sul gol del bosniaco. Il suo tiro viene infatti deviato dall’attaccante rossoblù Alberto Cerri che prende il pallone sulla punizione di Kolarov. Si tratta quindi di gol o autogol? Il video sottostante cerca di far chiarezza. Dall’inquadratura sembrerebbe che il tiro di Kolarov vada ugualmente nella porta del Cagliari anche senza la deviazione di Cerri. Per tale motivo pare giusta la scelta della Lega Calcio di assegnare il gol a Kolarov e non a Cerri.