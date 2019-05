Cagliari, la soddisfazione di Maran per la salvezza aritmetica – VIDEO

Cagliari, ora c’è anche l’aritmetica: il punto di Genova porta in dote ai sardi la permanenza in Serie A – VIDEO

Una salvezza che, in fondo, non è mai stata davvero in dubbio. Perché il Cagliari, sulla zona rossa, ha sempre mantenuto un discreto margine di vantaggio. Anche se l’aritmetica ha tardato ad arrivare con la sua rassicurante oggettività, complice un calendario che negli ultimi turni ha riservato ai sardi diversi scontri proibitivi.

L’occhiolino dalla calcolatrice, allora, è arrivato soltanto nel pomeriggio di ieri, grazie al pareggio maturato in casa del Genoa. Un punticino che conferma, con merito, il Cagliari in Serie A per la prossima stagione. E, insieme a lui, il tecnico rossoblù Maran, che raggiunge così il traguardo prestabilito alla prima stagione sulla panchina dei sardi.