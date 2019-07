Cagliari, sempre viva la pista che porta a Luca Pellegrini

Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri. Il Cagliari è in pole per l’acquisto del giocatore

Luca Pellegrini dovrebbe lasciare la Juventus. La sua maglietta, come quelle di Demiral e Higuain, non è in vendita nello store ufficiale dei bianconeri e sono alte le probabilità di vederlo con un’altra maglia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe ripartire da Cagliari, suo vecchio club. I rossoblù sono in pole per l’acquisto in prestito del giocatore ex Roma.