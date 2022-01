Cagliari, senti Ferguson: «Penso solo all'Aberdeen, ma se cambia qualcosa...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista dell’Aberdeen Lewis Ferguson ha parlato della possibilità di cambiare squadra. Il Cagliari sulle sue tracce

Il centrocampista dell’Aberdeen Lewis Ferguson ha parlato della possibilità di trasferimento al Cagliari ai microfoni dello Scottish Daily Express.

DICHIARAZIONI – «Sono sincero non parlo altre lingue se non l’inglese. Ho sentito quello che avete sentito anche voi e non ho avuto tempo per riflettere. Ero concentrato solo sulla partita. Sono un giocatore dell’Aberdeen in questo momento e mi concentrerò sul gioco per l’Aberdeen. Sempre che non cambi qualcosa».