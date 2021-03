Cagliari, serve il talento di Marin per battere a Juventus

Diamo un occhio alle statistiche a poche ore dal fischio d’inizio di Cagliari-Juventus. Razvan Marin è il vero ispiratore dei rossoblù

Dall’Ajax al Cagliari. Il Presidente Tommaso Giulini ha voluto scommettere e credere sul centrocampista rumeno Razvan Marin che, nella squadra sarda, ha trovato l’ambiente in cui potersi esprimere al meglio.

ISPIRATORE – In questo campionato Razvan Marin ha messo in mostra non soltanto tutta la sua tecnica e le sue qualità ma una capacità di adattamento che non tutti possiedono. A ogni partita si assiste a un suo cambiamento, a una crescita esponenziale che lo porta a essere un ispiratore per la sua squadra: secondo le statistiche, infatti, il 24enne è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni in Serie A da inizio 2021. Come lui solo Josip Ilicic.