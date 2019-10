Cagliari, Simeone: «Qui non di passaggio. Non posso che migliorare»

Cagliari, il Cholito Simeone parla del suo approccio con la squadra sarda: «Speravo di partire così bene, non sono di passaggio»

Il Cholito Simeone, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport riguardo la sua nuova esperienza in Sardegna. Ecco le dichiarazioni:

«Speravo di partire così bene. Qui è stato tutto facile e ora che sto imparando a conoscere sempre meglio i compagni, le cose non possono che migliorare ancora. Non sono di passaggio, qui c’è entusiasmo e una squadra tosta che lotta su ogni pallone come me. Prossima gara con la Roma? Sarà una Roma diversa, forse più forte e con grandi giocatori che, anche se non in giornata, possono risolvere la sfida».