Cagliari, Simeone: «Sono tre punti importanti, felice per il gol»

Giovani Simeone è andato a segno nella bella vittoria del Cagliari sul Parma: ecco le parole dell’attaccante rossoblù

Giovani Simeone ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria del suo Cagliari contro il Parma. Il sigillo finale sul match l’ha messo proprio l’attaccante argentino, soddisfatto della sua prestazione.

«La squadra sta lavorando bene, stiamo creando un grandissimo gruppo. Siamo stati bravi, abbiamo scelto il momento giusto per fare gol. Sono molto contento, ho passato un mercato difficile, per me non è stato facile. La mia ragazza è stata sempre con me e sono molto contento. Sono tre punti importanti per noi, continuiamo su questa squadra. Dovremo soffrire, ogni partita per noi deve essere una finale»