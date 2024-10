Cagliari Torino, Nicola: «Obert non sarà della partita»

Il tecnico del Cagliari racconta la sfida da ex contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigila della sfida contro il Torino alla Unipol Domus. Ecco le sue dichiarazioni:

TORINO E NAZIONALI – «Una squadra con idee e struttura, non vediamo l’ora di confrontarci. I nazionali sono tornati tutti anche Mina. Luvumbo e Marin hanno giocato ma sono abili e arruolabili. Rivedo le ultime 5/6 partite della squadra che affronto, ho visto quella con l’Inter ed è una squadra molto qualitativa e competitiva. Fare 2 gol a San Siro non è una cosa da poco, così come in casa contro la Lazio»

EMOZIONI GRANATA – «Faccio l’allenatore, quello che mi interessa è rispettare le tifoserie che rappresento e dove opero. Voglio farmi apprezzare a Cagliari, in un contesto che mi affascina. E’ gratificante giocare contro squadre di questo genere»

OBERT – «Non sarà della partita. Ho una rosa che conosco sempre meglio, la sosta mi ha fatto concentrare meglio sui giocatori a disposizione e su come stanno in campo. Dobbiamo avere un gioco imprevedibile e continuo a lavorare nell’interpretazione dei ruoli»