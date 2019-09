Cagliari Verona, Maran: «Abbiamo pagato le energie spese a Napoli»

Rolando Maran accoglie con dispiacere il risultato casalingo maturato a Cagliari contro l’Hellas Verona: ecco il suo commento sul pareggio

Rolando Maran, intervenuto a Sky Sport, rimpiange di non aver conquistato i tre punti dopo Cagliari-Hellas Verona. Ecco le sue parole.

«Volevamo ottenere il massimo anche oggi ma non ci siamo riusciti. Oggi abbiamo pagato a livello di energie la partita contro il Napoli. Aver avuto un giorno in meno per prepararla rispetto a loro ha fatto la differenza. Il Verona in questo momento mette in difficoltà chiunque».