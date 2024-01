Cairo: «Il mercato del Torino? Ecco cosa penso»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell’assemblea di Lega Serie A del calciomercato granata

PAROLE – «Mir? Non lo so, io penso che il Torino sia a posto così. La squadra c’è tutta, abbiamo resistito a diverse offerte sia per Buongiorno che per altri. La squadra c’è eccome, non serve fare chissà che… Poi con i metodi di Juric servono 2 mesi per entrare nelle dinamiche, a quel punto il campionato sarà finito… Colpi di scena? Non so, vediamo, magari c’è qualcosa di speciale. Radonjic? Ha un piccolo fastidio, per questo non è stato convocato. Per quanto mi riguarda non è in uscita, ha avuto interessamenti dall’America e dall’Italia ma non si è fatto nulla perché per me è un giocatore importante».