Calabria: «Con Mancini mai un rapporto, sulla fascia a Bonucci...»

Le parole di Davide Calabria, difensore e capitano del Milan, sul suo rapporto con la Nazionale e con Bonucci

Davide Calabria, difensore e capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A della sua carriera.

NAZIONALE – «Una domanda interessante. Penso che qualche volta sono arrivati infortuni a ridosso della nazionale, credo che il mister Mancini abbia fatto le sue scelte, non era compito mio giudicarle, e poi lo hanno portato alla vittoria dell’Europeo. Non è mai scattato l’amore reciproco per far sì che si creasse una situazione di convocazione continua. Io faccio del mio meglio qua e sono contento qua. Se arriva la nazionale, sarò contento».

FASCIA A BONUCCI – «Una scelta in quel momento della società. Leo si è sempre comportato bene con noi, sempre sincero e un super professionista. L’ho avuto anche come compagno di nazionale e posso solo parlarne bene. Capisco che la gente possa avere pensieri diversi ma umanamente è una persona eccezionale, in quel momento ci ha messo tutto l’impegno che poteva dare. Sono state scelte di altre persone che per noi contavano relativamente dal momento che volevamo solo remare dalla stessa parte».