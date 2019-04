Calabria carico per la Lazio: «Siamo il Milan, prendiamoci la Coppa Italia» – FOTO

Il terzino del Milan ha affidato ad Instagram le sue parole in vista della partita di ritorno contro la Lazio in Coppa Italia

Mercoledì sera andrà in scena la sfida di ritorno tra Milan e Lazio valida per un posto nella finale della Coppa Italia. L’intero ambiente rossonero è carico per la sfida, ma in particolare Davide Calabria ha voluto condividere, tramite un post su Instagram, la sua determinazione.

Queste le sue parole: «Ci sarà la nostra gente. Ci sarà la nostra rabbia, la nostra voglia di riscatto. Andiamoci a prendere questa FINALE 🇮🇹. Tutti insieme. Siamo il Milan ️! #CoppaItalia @acmilan #DC2».