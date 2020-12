Paulo Fonseca ha parlato di Riccardo Calafiori

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa puntando l’attenzione anche sul giovane Riccardo Calafiori che in Europa League ha mostrato tutte le sue qualità.

«Per me Calafiori è un giovane che ha talento, ma che deve migliorare. Che deve imparare, crescere. È un giovane ed è normale che sia così. Per voi è il migliore al mondo, ma questo non è il cammino giusto per aiutare un giovane. Per me ha fatto una buona partita ed è un giovane che mi piace perché sta crescendo».