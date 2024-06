Calafiori Juventus, l’affare si può chiudere GRAZIE AD UNO SCAMBIO: la nuova mossa di GIUNTOLI per avvicinarsi al difensore

Non è un mistero, la Juventus è molto interessata a Calafiori. Il difensore attualmente impegnato all’Europeo con la nazionale Azzurra ha giocato un campionato da assoluto protagonista.

Giuntoli avrebbe individuato proprio in lui il centrale mancino perfetto da regalare a Thiago Motta. Il Bologna, però, chiede una cifra molto alta, anche perché il Basilea vanta il 50% della futura rivendita. Per abbassare il prezzo, come riportato da Tuttosport, potrebbe rientrare Kean nella trattativa che, in Emilia, avrebbe la possibilità di rilanciarsi.