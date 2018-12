Il centravanti della Sampdoria, Fabio Quagliarella, è finito nel mirino del Milan per la prossima sessione di calciomercato

Le parole di ieri sera di Leonardo, sembra ormai sfumata l’ipotesi di vedere Ibrahimovic in maglia rossonera. Per questo motivo la dirigenza milanista sta pensando ad altri nomi. Tra tutti spunta quello di Fabio Quagliarella. Il classe 83’ di Castellammare di Stabia è infatti un calciatore suggestivo e interessante. Attualmente poi, l’attaccante ex Napoli ed ex Juve, va in scadenza contrattuale il 30 giugno del 2019 e non ha ancora rinnovato con i blucerchiati. Ferrero vorrebbe prolungare per un altro anno, ma Quagliarella ne vorrebbe almeno due.

E’ per questo motivo che il Milan potrebbe far leva per portare l’attaccante della Samp a Milano. Il bomber blucerchiato è inoltre un usato sicuro in grado di aiutare i rossoneri a risolvere le partite più complicate .