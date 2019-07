Calcio femminile, Giorgetti: «Sul professionismo ci sono dei problemi»

Calcio femminile, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri parla della questione professionismo

Giancarlo Giorgetti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è intervenuto nella discussione del professionismo nel calcio femminile. Queste le sue parole, trasmesse da Sky Sport.

«Esiste un’emergenza reale di grande sofferenza tra Lega Pro e Serie B, dove la dimensione del professionismo è in difficoltà. Sì al professionismo femminile, ma c’è un problema di ricavi e costi, e quindi ci deve essere un sistema che è in grado di sostenere il professionismo che genera dei costi. I tempi non li decidiamo noi del governo, ovviamente».