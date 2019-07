Calcio femminile, l’Atalanta Mozzanica non parteciperà al campionato

Calcio femminile, l’Atalanta Mozzanica non parteciperà alla prossima Serie A. Il comunicato ufficiale della società bergamasca

L’Atalanta Mozzanica, squadra di calcio femminile, non parteciperà al prossimo campionato di Serie A. A comunicarlo è, con grande rammarico, la stessa società tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:

«Siamo costretti a prendere la strada più dura. Finisce la nostra favola, finisce senza un lieto fine. Il mondo professionistico è una dimensione che non puoi affrontare se non hai un progetto solido e duraturo da poter coltivare. Abbiamo creduto nell’Atalanta Bergamasca Calcio, ma purtroppo non siamo diventati una loro priorità. Non giudico la loro decisione, la rispetto, probabilmente è frutto di meditate scelte imprenditoriali. Continuare da soli sarebbe stato da incoscienti».