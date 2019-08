Calcio Femminile, Milena Bertolini confermata alla guida della Nazionale

Dopo l’ottimo Mondiale disputato in estate, Milena Bertolini è stata confermata sulla panchina dell’Italia

Come riporta Sky, Milena Bertolini è stata confermata dalla Federazione come commissario tecnico dell’Italia femminile. L’emittente satellitare riferisce che il contratto del ct è stato rinnovato per altri due anni.

Giusto riconoscimento per quanto fatto in questi anni con la Nazionale femminile che ha portato Bonansea e compagne a disputare un ottimo Mondiale in estate che ha fatto appassionare milioni di italiani.