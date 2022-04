Giallo sulle condizioni di Mino Raiola: «Situazione gravissima, ma non è morto». Le ultime

Nella tarda mattinata si era diffusa la notizia sulla morte di Mino Raiola: arrivano smentite ma la situazione resta gravissima

Mino Raiola continua a combattere. Dopo che in mattinata si erano diffuse voci sulla morte del noto procuratore, malato da tempo, sono arrivate le smentite del Dottor Zangrillo, che lo ha in cura presso l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele.

Così come sul profilo twitter di Raiola è apparso un post confortante: “Stato di salute attuale per chi se lo chiede: inca**ato. Per la seconda volta in quattro mesi mi uccidono. Sembrano anche in grado di resuscitare”.