Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Milan, difficoltà per il rinnovo di Calhanoglu – Il Milan rischia di perdere Calhanoglu a costo zero. Il turco, come riportato da Tuttosport, vuole un riconoscimento importante in termini economici per quanto fatto in questa stagione. La cifra richiesta, però, sarebbe troppo alta per i rossoneri. Il contratto del numero 10 scade a giugno 2021.