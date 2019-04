Calcio, Serie A in declino: boom di spettatori in tutti i campionati tranne in Italia

Secondo una classifica stilata dal Cies, tutti i campionati sono in crescita a livello di spettatori: solo la Serie A decresce

La Serie A è in declino. A dimostrarlo non sono solo i dati riguardanti la presenza dei club italiani nelle competizioni europee (pari a 0 dopo l’eliminazione di Napoli e Juventus), ma anche quelli riguardanti gli spettatori allo stadio. Secondo uno studio dell’osservatorio del Cies, basato sulle presenze negli stadi in 42 Paesi negli ultimi 15 anni, l’affluenza è aumentata quasi in tutti, trame in Serie A. Nel campionato italiano, gli spettatori sono scesi dell’1%. In Premier League sono aumentati del 6%, così come in Bundesliga (+11%) e in MLS (+34%).

In termini assoluti, la Bundesliga è il campionato più seguito, davanti alla Premier (36.675) e alla Liga (27.381). La Serie A (22.967) è stata scalzata dalla prima divisione messicana ed è insidiata dalla Super League cinese (22.594). A livello di club, la prima posizione è occupata dal Borussia Dortmund (80.230 spettatori medi negli ultimi 5 anni). Meglio di Manchester United (75.218) e Barcellona (74.876). Al decimo posto spicca l’Atlanta United (51.547). Nella top 20 nessun club italiano. Apre l’Inter al 23esimo posto (46.654), il Milan al 32esimo (41.495) e la Juventus al 42esimo (38.778).