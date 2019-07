Calciomercato Atalanta, caccia ad un vice Ilicic: spunta un giocatore del Napoli. Ma la trattative è abbastanza difficile

L’Atalanta sta allestendo una rosa per onorare il doppio impegno al meglio: oltre al campionato, gli orobici vogliono disputare anche una grande Champions League, alla prima storica opportunità.

Secondo Tuttosport, l’Atalanta sarebbe alla ricerca di un vice Ilicic, e lo avrebbe individuato in Simone Verdi del Napoli. Trattativa difficile quella per l’ex Bologna, cercato anche dal Torino: De Laurentiis non fa sconti e chiede 20 milioni per il suo calciatore.