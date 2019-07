Calciomercato Atalanta, definito il futuro di Musa Barrow: ecco come si muoveranno gli orobici per l’attaccante gambiano

La prima alternativa ai titolari in pectore, lì davanti. Ma la batteria offensiva di Gasperini, in casa Atalanta, si è ora rinforzata ulteriormente con l’arrivo di Muriel. E così per Musa Barrow lo spazio rischia di ridursi ulteriormente.

Per questo motivo, già ad inizio giugno, l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra avevano raggiunto l’accordo per un prestito secco, forse in Serie B ma meglio se in A. L’Atalanta, infatti, vuole mantenere il controllo sul giocatore. Altrimenti lo scorso anno patron Percassi non avrebbe rifiutato 20 milioni del Borussia Dortmund…