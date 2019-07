Calciomercato Atalanta, Gasperini: «Ecco cosa ci manca»

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato del calciomercato e della prossima stagione nel corso di un’intervista

Ecco le sue parole: «In questo momento non mi immagino la prossima stagione, sarà una riprova per noi e giocheremo in una competizione incredibile come la Champions League. Vogliamo fare bella figura in Europa e fare bene in campionato. Sarà comunque molto difficile sia ripetersi che migliorare. Gli stimoli per regalare emozioni ai tifosi però ci sono. Se mancano un difensore e un vice Ilicic? Direi di sì, l’anno scorso eravamo troppo risicati e abbiamo avuto fortuna nel non avere troppi infortunati. Non amo le rose troppo ampie ma un paio di innesti servono. La società ha dovuto dire tanti no ai nostri big? È normale, abbiamo fatto bene. L’unica offerta indecente potrebbe arrivare per Zapata, al momento non c’è e speriamo che non arrivi. Dovesse arrivare la società dovrà controbattere al meglio».