Calciomercato Atalanta: Guarin si propone, la risposta di Gasperini…

Spunta la pazza idea Fredy Guarin nei sogni di mercato dell’Atalanta: il colombiano si è offerto di tornare in Italia agli ordini di Gasperini

Fredy Guarin si è proposto all’Atalanta. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il colombiano avrebbe avuto una lunga telefonata con l’ad atalantino Luca Percassi, dove ha spiegato la voglia e l’intenzione di tornare nel Belpaese agli ordini di Gasperini.

L’ex Inter attualmente gioca in Cina e guadagna 10 milioni netti a stagione ma non si sente abbastanza valorizzato e vorrebbe tornare in Italia sia per giocare in Champions League sia riconquistare la Nazionale colombiana. La risposta dell’Atalanta? Per ora nessun sì, ma neanche nessun no. Gli orobici stanno pensando all’utilità che avrebbe Guarin nello scacchiere di Gasperini e a breve si pronunceranno. Da parte sua, il Guaro, sarebbe disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio, tanta è la voglia di tornare nel calcio che conta.