Calciomercato Atalanta, piace il giovane Vata del Celtic

Calciomercato Atalanta, i bergamaschi hanno messo gli occhi su Rocco Vata, trequartista irlandese classe 2005 del Celtic

La rete di scouting dell’Atalanta si muove sul calciomercato alla ricerca di colpi giovani, di prospettiva e giocando d’anticipo sulla concorrenza: tre fattori che hanno portato i dirigenti della Dea a mettere gli occhi su Rocco Vata.

Classe 2005, nato in Scozia da genitori di origine albanesi e stellina delle nazionali giovanili dell’Irlanda, questo trequartista fisicamente dotato – alto 1.84 – del Celtic è il profilo addocciato dai bergamaschi. Come riportato da TuttoAtalanta è in scadenza con gli Hoops, che stanno cercando di fargli firmare un rinnovo fino al 2027. Sempre nel Regno Unito oltre a Vata piace il gallese Jordan James.